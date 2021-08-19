Цена на газ в Европе упала ниже $500 на заявлениях по «Северному потоку-2»
Цена на газ в Европе снижается после заявлений о возможных объемах поставок в 2021 году по «Северному потоку-2».
Ранее в четверг «Газпром» заявил, что собирается в этом году поставить по этому трубопроводу 5,6 миллиарда кубометров газа.
После этого цена на газ на фьючерсном рынке обрушилась с 531 до 482 долларов за тысячу кубометров, отмечает «Интерфакс».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Северный поток – 2» более выгоден Германии, чем России, поэтому Берлин не заинтересован в том, чтобы мешать его строительству.
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