Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Цена газа в Европе обновила рекорд и впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

По данным торгов рост к цене закрытия предыдущего дня составил почти на 8%.

На стоимость газа повлияло решение ПАО «Газпром» забронировать на сентябрь только 4,3% дополнительных транзитных мощностей через Украину.

Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года, а также на первые три квартала 2022 года.