Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Цена газа в Европе обновила рекорд и впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.
По данным торгов рост к цене закрытия предыдущего дня составил почти на 8%.
На стоимость газа повлияло решение ПАО «Газпром» забронировать на сентябрь только 4,3% дополнительных транзитных мощностей через Украину.
Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года, а также на первые три квартала 2022 года.
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