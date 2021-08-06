Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на голубое топливо в Европе обновила рекорд и превысила 543 доллара за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Тенденция фиксируется на фоне пожара, который произошёл на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, отмечает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что объем поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко сократился. Вечером в четверг прокачка рухнула с 1,92-2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона, отмечает немецкий газотранспортный оператор Gascade.

Наиболее вероятной причиной нового падения стала авария на предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья в 20 километрах от Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг там произошел взрыв и пожар.