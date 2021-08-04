СМИ: Российские власти начали готовиться к будущему с низким спросом на углеводороды

Первый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором рабочих групп по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, которые будут созданы по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на собсвтенные источники.

По информации собеседника агентства, этим группам предстоит определить «риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики», а также выработать оптимальный сценарий, обеспечив при этом «сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов».

Источник РБК добавил, что «снижение углеродоёмкости экономики - это важный фокус и в рамках разработки новых инициатив социально-экономического развития до 2030 года».

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что, по его личной оценке, потери российской экономики от отказа ведущих мировых стран от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП.

