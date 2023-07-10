Цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей

Согласно данным ведомства в Единой межведомственной информационно-статистической системе, по сравнению с апрелем текущего года (67 рублей за килограмм) стоимость выросла на 9%.

Как пишет РБК, лук подорожал из-за потери урожая в странах Центральной и Средней Азии, где зимой фиксировались аномально низкие температуры.

По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Андрея Казакова, в итоге власти Узбекистана, Таджикистана и Казахстана ввели запрет на экспорт лука до тех пор, пока не восстановят собственные запасы.

При этом запасы российского лука к началу лета также подошли к концу. Вместе с сокращением импорта это и стало причиной роста стоимости килограмма лука, которая превысила отметку в 70 рублей впервые с 2000 года.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в первом месяце осени, сообщает RT.