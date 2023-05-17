СМИ: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты

Журналисты отметили, что в мае после непродолжительной паузы возобновился рост цен на продукты. За последнюю неделю подорожали яблоки, капуста и морковь.

По данным корреспондентов, некоторые фрукты и овощи на Украине стали стоить дороже, чем в Европе.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в конце апреля сообщил, что его страна намерена ввести новые ограничения на ввоз украинской продукции. Он уточнил, что речь идет о поставках мягких фруктов, передает «Радиоточка НСН».



