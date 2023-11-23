Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%

Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%.

При этом цена на селедку, например, за год не изменилась, майонез подорожал всего на 1%, а картофель и лук – на 7 и 12% соответственно. Что касается оливье, в данном случае подорожал еще и горошек – на 6%, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

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Ранее Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц, передают «Ведомости».

Отмечается, что производство курятины и яиц по итогам года останется на уровне прошлого года, несмотря на возросший спрос на продукцию. Первая причина – птичий грипп, а вторая – низкая рентабельность производства из-за возросших расходов. Теперь продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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