Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%.

При этом цена на селедку, например, за год не изменилась, майонез подорожал всего на 1%, а картофель и лук – на 7 и 12% соответственно. Что касается оливье, в данном случае подорожал еще и горошек – на 6%, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.