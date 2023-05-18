Цена газа в Европе впервые с июня 2021 года опустилась ниже 350 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на биржевых торгах в Европе впервые с 7 июня 2021 года опустилась ниже 350 доллларов за тысячу кубических метров.

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Согласно данным лондонской биржи ICE, июньский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подешевел до 348,3 долларов за тысячу кубометров, общее снижение - порядка 2,7%.

По мнению экспертов, снижение стоимость газа в Европе объясняется высокой заполненностью газовых хранилищ, а началом работы механизма совместных закупок голубого топлива.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа по линиям, на которых Москва ранее сократила поставки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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