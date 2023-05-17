Силуанов заявил об отставании нефтегазовых доходов России от плана
Российские нефтегазовые доходы отстают от годовых планов, заявил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
По мнению министра, это связано с тем, что по состоянию на середину мая выполнено порядка 30% годового объема доходов и 39% годового объема расходов. При этом глава Минфина отметил, что дисбаланс со временем должен сойти на нет.
Ранее правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между российским и китайским правительствами о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru