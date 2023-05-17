Силуанов заявил об отставании нефтегазовых доходов России от плана

Российские нефтегазовые доходы отстают от годовых планов, заявил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

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По мнению министра, это связано с тем, что по состоянию на середину мая выполнено порядка 30% годового объема доходов и 39% годового объема расходов. При этом глава Минфина отметил, что дисбаланс со временем должен сойти на нет.

Ранее правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между российским и китайским правительствами о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ДоходыГазНефтьМинфинАнтон Силуанов

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