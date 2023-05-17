Силуанов заявил об отставании нефтегазовых доходов России от плана

По мнению министра, это связано с тем, что по состоянию на середину мая выполнено порядка 30% годового объема доходов и 39% годового объема расходов. При этом глава Минфина отметил, что дисбаланс со временем должен сойти на нет.

Ранее правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между российским и китайским правительствами о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

