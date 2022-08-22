Цена газа в Европе впервые с 8 марта превысила 3000 долларов

Стоимость газа в Европе превысила 3000 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE).

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По данным площадки, рост составил более 18%. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на газ составила 283 евро за мегаватт-час, или 3030,9 доллара за тысячу кубометров, пишут «Известия».

Предыдущий рекорд на бирже был зафиксирован 7 марта, когда стоимость за тысячи кубометров голубого топлива превысила 3800 долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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