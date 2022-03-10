Цена газа в Европе упала ниже 1500 долларов
Стоимость тысячи кубометров газа в Европе продолжает снижаться, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В частности, апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах оценивался в $1615 за тысячу кубометров газа, в 16.14 мск цена опустилась до $1463 долларов, что на 17,5% ниже, чем в среду.
При этом 7 марта стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила отметку $3800 долларов.
Ранее компания «Газпром» получила письмо от «Оператора газотранспортной системы Украины», в котором говорится о рисках для работы четырёх компрессорных станций, находящихся в зоне проведения российской спецоперации, сообщает журнал «Профиль».
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