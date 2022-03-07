Цены на газ в Европе впервые превысили $2700 за тысячу кубометров
7 марта 202210:49
Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в $2700 за тысячу кубометров.
По данным лондонской биржи ICE, впервые стоимость апрельских фьючерсов на нидерландском хабе TTF достигла такого уровня. Цены на газ выросли более чем на 20% по сравнению с расчетной ценой пятницы.
Ранее в понедельник цена 1 тыс. кубометров топлива достигла $2500, напоминает RT.
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7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru