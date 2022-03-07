Цены на газ в Европе впервые превысили $2700 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в $2700 за тысячу кубометров.

ЕС предсказал кризис при отмене поставок газа из России

По данным лондонской биржи ICE, впервые стоимость апрельских фьючерсов на нидерландском хабе TTF достигла такого уровня. Цены на газ выросли более чем на 20% по сравнению с расчетной ценой пятницы.

Ранее в понедельник цена 1 тыс. кубометров топлива достигла $2500, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЕвропаЦеныГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры