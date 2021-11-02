Цена газа в Европе поднялась выше $850 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Так, цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до $854 за 1 тысячу куб. м.

Днем ранее стоимость тысячи кубометров газа достигла $890 на пике, однако в течение дня опускалась ниже $740.

Топливо в Европе подорожало в понедельник на фоне остановки прямой прокачки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа» и начала реверсных поставок.

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ТЕГИ:ЕвропаГаз
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