Цена газа в Европе поднялась выше $850 за тысячу кубометров
2 ноября 202111:31
Стоимость газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до $854 за 1 тысячу куб. м.
Днем ранее стоимость тысячи кубометров газа достигла $890 на пике, однако в течение дня опускалась ниже $740.
Топливо в Европе подорожало в понедельник на фоне остановки прямой прокачки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа» и начала реверсных поставок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru