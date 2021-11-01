Цены на газ в Европе выросли на 11%

На открытии торгов цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в декабре составила почти $861 за 1 тысячу куб. м.

Прокачка газа по «Ямал-Европе» прекратилась утром в субботу, 30 октября, напоминает Ura.ru. Затем начался реверс топлива в обратном направлении. Тем не менее, оператор польской сети газопроводов Gaz-System сообщает, что газ продолжает поступать в Польшу с востока, однако прокачка топлива по трубопроводу в Германию не ведется.

