Цены на газ в Европе выросли на 11%

Газ в Европе подорожал на 11% на фоне остановки прямой прокачки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа» и начала реверсных поставок. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

«Газпром» отреагировал на ситуацию с прокачкой по газопроводу «Ямал — Европа»

На открытии торгов цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в декабре составила почти $861 за 1 тысячу куб. м.

Прокачка газа по «Ямал-Европе» прекратилась утром в субботу, 30 октября, напоминает Ura.ru. Затем начался реверс топлива в обратном направлении. Тем не менее, оператор польской сети газопроводов Gaz-System сообщает, что газ продолжает поступать в Польшу с востока, однако прокачка топлива по трубопроводу в Германию не ведется.

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