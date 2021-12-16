Цена газа в Европе поднялась выше $1700
Цена газа в Европе в ходе торгов 16 декабря выросла почти на 10% и поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, к 19:15 мск цена газа скорректировалась и опустилась до отметки $1653 за одну тысячу кубометров.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.
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