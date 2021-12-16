Цена газа в Европе поднялась выше $1700

Так, к 19:15 мск цена газа скорректировалась и опустилась до отметки $1653 за одну тысячу кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.

