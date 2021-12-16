Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%

Заполненность хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%, что стало самым низким уровнем за последние несколько лет. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьяна Блешке.

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Как отметил эксперт, уровень заполненности газохранилищ составляет около 59%. По словам Блешке, «настоящая зима еще впереди», и с запасами топлива необходимо «обращаться бережно».

«Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности станет очень низким в феврале», — считает исполнительный директор INES.

Для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Блешке отметил, что с учетом текущей рыночной ситуации закупки газа будут «определенно сложной задачей». При этом в Минэкономики ФРГ назвали такой механизм закупок обычным процессом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазГермания
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