Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%

Как отметил эксперт, уровень заполненности газохранилищ составляет около 59%. По словам Блешке, «настоящая зима еще впереди», и с запасами топлива необходимо «обращаться бережно».

«Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности станет очень низким в феврале», — считает исполнительный директор INES.

Для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Блешке отметил, что с учетом текущей рыночной ситуации закупки газа будут «определенно сложной задачей». При этом в Минэкономики ФРГ назвали такой механизм закупок обычным процессом.

