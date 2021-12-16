Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%
Заполненность хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%, что стало самым низким уровнем за последние несколько лет. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьяна Блешке.
Как отметил эксперт, уровень заполненности газохранилищ составляет около 59%. По словам Блешке, «настоящая зима еще впереди», и с запасами топлива необходимо «обращаться бережно».
«Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности станет очень низким в феврале», — считает исполнительный директор INES.
Для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Блешке отметил, что с учетом текущей рыночной ситуации закупки газа будут «определенно сложной задачей». При этом в Минэкономики ФРГ назвали такой механизм закупок обычным процессом.
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