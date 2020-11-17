Цена биткоина впервые с 2018 года превысила 17 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 16 тысяч долларов. Об этом говорят данные торгов, размещенные на портале CoinMarketCap.

Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года

Криптовалюта прибавила в цене более 11%. По состоянию на 15:02 мск за биткоин давали 17,081 тысяч долларов.

Цена биткоина увеличивается с начала ноября.

Его курс превысил 16 тысяч долларов 12 ноября. Это также произошло впервые с января 2018 года, пишет «Газета.ру».

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину


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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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