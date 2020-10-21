Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года
Среднерыночный курс биткоина по состоянию на 21 октября достиг 12,3 тыс. долларов. За прошедшие сутки валюта подорожала на 4,3%. Суточная сумма сделок с криптовалютой поднялась на 44%, до 36 миллионов долларов, пишет РБК.
Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе курс биткоина продолжит расти, но если он перевалит отметку в 20 тыс. долларов, то его неминуемо ждет коррекция и обратное снижение.
Летом этого года в Новой Зеландии у россиянина изъяли более 90 млн долларов в рамках дела о мошенничестве с биткоинами.
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