Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 78 тысяч рублей

В частности, 6 августа цена бензина Аи-95 увеличилась на 1,09% и составила до 78 816 рублей за тонну - это максимум за всю историю торгов.

Бензин Аи-92 стал дороже на 0,45% (67 620 рублей за тонну), летний дизель прибавил 0,25% (58 452 рубля за тонну). Цена топочного мазута выросла на 0,6% (23 139 рублей за тонну).

Что касается авиакеросина, то его стоимость снизилась на 0,01% - до 70 981 рубля за тонну.

Ранее правительством РФ был введён запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, который будет действовать до 31 августа 2025 года, сообщает «Свободная пресса».

