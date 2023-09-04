Цена бензина Аи-95 и дизтоплива вновь обновила рекорд на бирже РФ
Биржевые цены на топливо продолжают преодолевать исторические рекорды. Цена бензина Аи-95 поднялась выше 75 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо побило рекорд второй день подряд. Таков результат торгов 4 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Летнее дизтопливо поднялось до 68 278 рублей за тонну. Бензин Аи-95 сегодня стоил 75 030 рублей за ту же единицу измерения. Мазут подорожал до 34 188 рублей за тонну.
В России с 1 сентября нынешнего года до конца 2026 года в 1,5 раза сокращены выплаты по демпферу за бензин и дизтопливо нефтяным компаниям в соответствии с принятым законом. Он «донастроил» механизма, созданный для сдерживания цен на топливо.
По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, такие меры приведут к дальнейшему росту оптовых цен на топливо и сделают убыточной деятельность независимых АЗС. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выступил против госконтроля за ценами на дизельное топливо.
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