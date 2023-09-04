Цена бензина Аи-95 и дизтоплива вновь обновила рекорд на бирже РФ

Биржевые цены на топливо продолжают преодолевать исторические рекорды. Цена бензина Аи-95 поднялась выше 75 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо побило рекорд второй день подряд. Таков результат торгов 4 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Летнее дизтопливо поднялось до 68 278 рублей за тонну. Бензин Аи-95 сегодня стоил 75 030 рублей за ту же единицу измерения. Мазут подорожал до 34 188 рублей за тонну.