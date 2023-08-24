«Соломинка и верблюд»: Госрегулирование цен на дизель назвали бесполезным
Цены на дизель в совокупности с другими факторами являются соломинкой, которая может переломить хребет верблюду, сказал в эфире НСН Георгий Властопуло.
Повышение цен на дизель незначительно влияет на конечные цены на товары, доставляемые автоперевозчиками, но по ним сильно бьет совокупность факторов, объяснил в интервью НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
По данным СМИ, в ряде регионов России дизель за неделю подорожал на 10%. При этом грузоперевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель, закрепив их на уровне ниже 60 рублей за литр.
«Что касается конечных потребителей, расход топлива в зависимости от расстояния может доходить до 10-30% себестоимости перевозки, плюс цена фрахта. Если топливо выросло на 20%, это приведет к повышению стоимости товара на 2-5%, в крайнем случае 10%. Я вчера заправлялся, дизель стоит порядка 62 рублей. Это подорожание топлива на 5%, в стоимости товара это максимум 1-2%. Помимо стоимости топлива есть цены на запчасти, которые за год вросли от 30 до 200%, есть дефицит этих деталей, старение автопарка и проблема с водителями, зарплаты которых хорошо идут вверх - за пару лет они выросли на 30%. Если взять совокупность факторов и прибавить к ним фактор топлива, все начинают бить в набат. Подорожание топлива – это та соломинка, которая может переломить хребет верблюду. Поэтому мы видим резонансную реакцию на рост цен на топливо», - сказал Властопуло.
При этом он выступил против госрегулирования цен на дизель.
«Никаким госрегулированием это не спасти. Допустим, закрепят 60 рублей за литр, а дальше что? Мы уже видели это много раз. Снижали цены, а через два месяца они взлетали еще выше, потому что деньги, которые нефтеперерабатывающие предприятия недополучат за два-три месяца госрегулирования, они обязательно накинут в следующие месяцы. Это классическая ситуация. Ни одно госрегулирование ничем хорошим не заканчивалось», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал это с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и спецоперации.
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