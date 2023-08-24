«Соломинка и верблюд»: Госрегулирование цен на дизель назвали бесполезным

Повышение цен на дизель незначительно влияет на конечные цены на товары, доставляемые автоперевозчиками, но по ним сильно бьет совокупность факторов, объяснил в интервью НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По данным СМИ, в ряде регионов России дизель за неделю подорожал на 10%. При этом грузоперевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель, закрепив их на уровне ниже 60 рублей за литр.