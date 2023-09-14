Цена бензина Аи-92 на бирже РФ ускорила рост, обновив рекорд

Ранее стало известно, что законопроект, устанавливающий предельно допустимую розничную цену на бензин и дизельное топливо, внесут в Госдуму.

Президент России Владимир Путин заявлял, что правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке.

Ранее, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель, передает RT.

