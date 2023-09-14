Цена бензина Аи-92 на бирже РФ ускорила рост, обновив рекорд
14 сентября 202314:34
Цена бензина Аи-92 на бирже РФ ускорила рост, обновив рекорд: почти 70 тысяч рублей за тонну.
Ранее стало известно, что законопроект, устанавливающий предельно допустимую розничную цену на бензин и дизельное топливо, внесут в Госдуму.
Президент России Владимир Путин заявлял, что правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке.
Ранее, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru