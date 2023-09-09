В России предложили ввести предельно допустимую розничную цену на бензин
Законопроект, устанавливающий предельно допустимую розничную цену на бензин и дизельное топливо, внесут в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в пресс-службе лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, документ планируют внести на рассмотрение депутаты от партии. Предполагается, что поправки будут внесены в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В документе предлагают прописать предельно допустимые розничные цены на автомобильный бензин и дизель, при превышении которых продукцию не смогут реализовать потребителям. Парламентарии намерены вводить ограничения на срок от 3 до 5 лет.
Авторы законопроекта считают, что инициатива создаст экономически взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями топлива, обеспечит условия для обеспечения потребителей продукцией. Кроме того, политика ценообразования в отношении бензина и дизеля станет наиболее безболезненной для россиян.
В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru