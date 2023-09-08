Росстат сообщил об ускорении роста цен на бензин в августе
8 сентября 202320:50
Рост потребительских цен на бензин в августе ускорился, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, в последний месяц лета стоимость бензина выросла на 2,5%. В июле показатель составлял 2,2%.
Всего с января по август стоимость бензина увеличилась на 7,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года топливо подорожало на 7,7%.
Цены на дизельное топливо за август выросли на 4,1%.
Накануне сообщалось, что тонна бензина Аи-95 подорожала до 76 876 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru