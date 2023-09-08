Росстат сообщил об ускорении роста цен на бензин в августе

По данным ведомства, в последний месяц лета стоимость бензина выросла на 2,5%. В июле показатель составлял 2,2%.

Всего с января по август стоимость бензина увеличилась на 7,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года топливо подорожало на 7,7%.

Цены на дизельное топливо за август выросли на 4,1%.

Накануне сообщалось, что тонна бензина Аи-95 подорожала до 76 876 рублей, передает «Радиоточка НСН».

