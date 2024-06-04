Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, такие показатели зафиксированы впервые с 5 февраля текущего года.

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По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов к 12:00 мск фьючерсы на баррель сырья с поставкой в августе подешевели до $76,97. Уже в 12:25 по Москве нефть Brent торговалась на уровне $76,87.

При этом июльские фьючерсы на сырье марки WTI подешевели до $72,62 за баррель.

Накануне цена на нефть Brent опустилась ниже $80 впервые с 8 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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