Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля
4 июня 202412:42
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, такие показатели зафиксированы впервые с 5 февраля текущего года.
По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов к 12:00 мск фьючерсы на баррель сырья с поставкой в августе подешевели до $76,97. Уже в 12:25 по Москве нефть Brent торговалась на уровне $76,87.
При этом июльские фьючерсы на сырье марки WTI подешевели до $72,62 за баррель.
Накануне цена на нефть Brent опустилась ниже $80 впервые с 8 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru