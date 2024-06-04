Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля

По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов к 12:00 мск фьючерсы на баррель сырья с поставкой в августе подешевели до $76,97. Уже в 12:25 по Москве нефть Brent торговалась на уровне $76,87.

При этом июльские фьючерсы на сырье марки WTI подешевели до $72,62 за баррель.

Накануне цена на нефть Brent опустилась ниже $80 впервые с 8 февраля.

