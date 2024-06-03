Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля

Мировые цены на нефть снизились в понедельник, 3 июня, на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 8 февраля опустилась ниже 80 долларов. Соответствующая информация следует из данных торгов.

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Так, по состоянию на 16:59 мск цена августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,16%, до 79,38 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара, при этом минутами ранее показатель впервые с начала февраля падал ниже 75 долларов.

Ранее в ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года. В ходе переговоров страны достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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