В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти

Участники организации решили продлить действующие целевые уровни по добыче нефти на весь следующий год. В обсуждении участвовали ОАЭ, Ирак, Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Казахстан и Россия.

На встрече соприсутствовал заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

Ранее Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

