В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти
3 июня 202400:32
В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на правительство России
Участники организации решили продлить действующие целевые уровни по добыче нефти на весь следующий год. В обсуждении участвовали ОАЭ, Ирак, Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Казахстан и Россия.
На встрече соприсутствовал заместитель председателя российского правительства Александр Новак.
Ранее Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru