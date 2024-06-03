В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти

В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на правительство России

СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+

Участники организации решили продлить действующие целевые уровни по добыче нефти на весь следующий год. В обсуждении участвовали ОАЭ, Ирак, Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Казахстан и Россия.

На встрече соприсутствовал заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

Ранее Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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