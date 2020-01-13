Цен на некоторые продукты подскочили с наступлением 2020 года
Некоторые продукты питания в России подорожали с нового года. Потребительские цены с 1 по 9 января выросли на 0,3%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.
Среди лидеров подорожания в разделе продуктов - овощи и фрукты (в среднем +2,8%). Цены на огурцы взлетели на 9,4%, помидоры прибавили - 5,4%, передает ТАСС. Гречка подорожала за девять первых дней 2020 года на 0,8%, куриные яйца - на 0,4%, пшеничная мука и ржаной хлеб - на 0,2%.
Кроме того, не в пользу потребителя изменился ценник на водку: +0,3%, отмечает Утро.ру. Ранее были высказаны опасения, что в России может подорожать черный хлеб из-за неурожая ржи минувшим летом. Это заставит россиян перейти на другие его разновидности.
Между тем, жители РФ без видимых причин стали меньше потреблять майонеза. Даже в предпраздничный зимний период объёмы реализации этого недеетического продукта не показали привычного роста, пишет «Коммерсант», ссылаясь на статистику крупных российских ритейлеров.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН предположила, что это свидетельствует об изменении пищевых предпочтений россиян в пользу более здоровых продуктов.
Впрочем, как отмечает Ura.ru, несмотря на привычную критику майонеза со стороны медиков и экспертов, этот продукт не лишён и полезных свойств.
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