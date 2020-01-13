Цен на некоторые продукты подскочили с наступлением 2020 года

Некоторые продукты питания в России подорожали с нового года. Потребительские цены с 1 по 9 января выросли на 0,3%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Среди лидеров подорожания в разделе продуктов - овощи и фрукты (в среднем +2,8%). Цены на огурцы взлетели на 9,4%, помидоры прибавили - 5,4%, передает ТАСС. Гречка подорожала за девять первых дней 2020 года на 0,8%, куриные яйца - на 0,4%, пшеничная мука и ржаной хлеб - на 0,2%.

Кроме того, не в пользу потребителя изменился ценник на водку: +0,3%, отмечает Утро.ру. Ранее были высказаны опасения, что в России может подорожать черный хлеб из-за неурожая ржи минувшим летом. Это заставит россиян перейти на другие его разновидности.