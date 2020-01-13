Диетологи объяснили отказ россиян от майонеза
Диетолог, кандидат медицинских наук в эфире НСН отметила, что майонез можно делать и самостоятельно. Он получится таким же вкусным, но гораздо более полезным.
Интерес россиян в новогодние праздники к майонезу, консервированной кукурузе и горошку, значительно упал. Как пишет «Ъ», падение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило от 5% до 60%. Аналитики объясняют тенденцию распространяющейся модой на здоровый образ жизни.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН также понадеялась, что угол интереса россиян сместился в сторону более здоровых продуктов.
«Россияне стали больше обращать внимание на здоровый образ жизни. ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые. Майонез, который ранее в избытке использовался для новогоднего стола, сейчас уже не так популярен. Этот соус содержит в своём составе не все полезные компоненты, содержит много соли, сахара, улучшителей вкуса.
Кто-то стал делать майонез по своим рецептам, кто-то отдавал более здоровым соусам, кто-то просто уехал на праздники. Так что снижением потребления майонеза могу объяснить этим», - высказала свою точку зрения Королёва.
Ритейлеры отметили повышенный спрос на греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса. При этом диетологи считают, что тем, кто привык к майонезу, можно посоветовать делать его дома.
«Можно готовить майонез самостоятельно из куриных желтков, дижонской горчицы, оливкового масла. И по вкусу он будет не хуже промышленным способом изготовленному майонезу, но не будет в нем усилителей вкуса», - рассказала Маргарита Королёва.
Накануне Нового года СМИ активно писали об опасностях изобильного стола в праздничную ночь. Майонез как раз возглавил рейтинг самых опасных продуктов.
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