Диетологи объяснили отказ россиян от майонеза

Интерес россиян в новогодние праздники к майонезу, консервированной кукурузе и горошку, значительно упал. Как пишет «Ъ», падение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило от 5% до 60%. Аналитики объясняют тенденцию распространяющейся модой на здоровый образ жизни.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН также понадеялась, что угол интереса россиян сместился в сторону более здоровых продуктов.

«Россияне стали больше обращать внимание на здоровый образ жизни. ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые. Майонез, который ранее в избытке использовался для новогоднего стола, сейчас уже не так популярен. Этот соус содержит в своём составе не все полезные компоненты, содержит много соли, сахара, улучшителей вкуса.