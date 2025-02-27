Экономист призвал не вкладываться в золото меньше чем на год
Лучше вкладываться в золото не меньше чем на год-полтора, пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер.
«Надо понимать, что в зависимости от ситуации в экономике в целом и на финансовом рынке в частности в горизонте нескольких месяцев золото вполне может дешеветь. Поэтому вкладываться в него меньше чем на год-полтора, точно не имеет смысла», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Скапенкера, в случае кратковременного падения стоимости золота необходимо выждать момент, когда актив снова подорожает. Он также добавил, что для подобных инвестиций следует открыть обезличенный металлический счет в банке.
Ранее сообщалось, что цены на золото вновь обновили исторический максимум. Котировки апрельского фьючерса на драгметалл прибавили 1,26%, достигнув $2973 за унцию, напоминает «Радиоточка НСН».
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