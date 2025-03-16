СМИ: Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота в мире

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки с объемом золотых резервов в 8133,46 тонны. Второе место заняла Германия, располагающая 3351,53 тоннами золота. Далее следуют Италия (2451,84 тонны), Франция (2437 тонн), Россия (2335,9 тонны) и Китай (2279,56 тонн). Замыкают десятку крупнейших держателей золота Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.

В отчетах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), которые приводит РБК, говорится, что центральные банки разных стран мира третий год подряд закупают более 1000 тонн золота в свои резервы, при этом центральные банки развивающихся стран остаются лидерами по чистым покупкам золота. По мнению экспертов, в 2025 году мировые центральные банки сохранят высокий интерес к золоту, и объем их закупок может достигнуть отметки в 900 тонн.

Согласно данным Центрального банка России на 1 марта 2025 года, стоимость золотого запаса страны достигла рекордной отметки в 217,4 миллиарда долларов. При этом доля золота в структуре золотовалютных резервов выросла до 34,4%, что стало максимальным значением за последние 25 лет. Последний раз данный показатель был выше 1 ноября 1999 года, когда он составлял 39,7%.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

