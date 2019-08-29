ЦБ заявляет о сокращении международных резервов России
В Центробанке сообщили о сокращении международных резервов страны. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на заявление регулятора, по состоянию на 23 августа они составили $527,7 млрд, снизившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%.
К слову, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и выйти по этому показателю на четвертое место в мире — после Китая, Японии и Швейцарии. Эксперты отмечают, что это обеспечит Москве усиление влияния в ОПЕК и стабильность рубля даже в случае снижения нефтяных котировок.
Между тем, Минэкономразвития сообщает об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Там подчеркнули, что темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, в министерстве добавили, что рост доходов населения в 2020 году, по-прежнему, ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.
Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян.
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