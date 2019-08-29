ЦБ заявляет о сокращении международных резервов России

В Центробанке сообщили о сокращении международных резервов страны. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на заявление регулятора, по состоянию на 23 августа они составили $527,7 млрд, снизившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%.

К слову, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и выйти по этому показателю на четвертое место в мире — после Китая, Японии и Швейцарии. Эксперты отмечают, что это обеспечит Москве усиление влияния в ОПЕК и стабильность рубля даже в случае снижения нефтяных котировок.