Экономист рассказал о спасении мировой финансовой системы за счет золота России
Доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в эфире НСН поддержал оценку агентства Bloomberg состояния золотовалютных резервов России.
Россия впервые зa последние восемь лет может обогнaть Сaудовскую Aрaвию по объему междунaродных резервов, в которые включaются вaлютa, золото и специaльные прaвa зaимствовaния. Об этом в воскресенье, 11 aвгустa, пишет Bloomberg.
По дaнным aгентствa, зa последние четыре годa золотовaлютные резервы России выросли нa 45% и достигли $518 млрд в июне. В то же время покaзaтели Сaудовской Aрaвии снижaются и в июне состaвили $527 млрд.
Доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в эфире НСН поддержал оценку агентства Bloomberg состояния золотовалютных резервов России и возможность России обогнать Сайдовскую Аравию по объему накопленных запасов золота.
«Золотовалютные резервы являются запасом, гарантирующем прочность экономической системы в целом. Действительно, наши золотовалютные резервы превышают норму в 4-5 раз. Она рассчитывается из необходимости гасить краткосрочные долги и обеспечивать импорт продукции на трехмесячный период. Даже в правительстве России и у наших экономистов есть разные точки зрения на использование российского золота. Есть точка зрения о том, что часть золотовалютных резервов надо разморозить и пустить на закупку высокотехнологичного оборудования, которого нам не хватает, на преодоление санкционных ограничений. Золотовалютные резервы, которые, может быть, можно было бы использовать более эффективно, все же обеспечивают население России от внешних ударов», - отметил экономист.
Сергей Сильвестров считает, что золото в будущем может заменить доллар, который уже не в состоянии обеспечить стабильность мировой финансовой системы.
«Думаю, что происходит трансформация золотовалютных резервов. Это касается не только России, но и других государств, озабоченных стабильностью мировой финансово-экономической системы. Доллар рано или поздно начнет уступать место новому финансовому инструменту, который его заменит. Может быть, это будет инструмент, состоящий из нескольких валют. Может быть, это будет золото. Оно будет переоцениваться. Исходя из существующих тенденций, можно ожидать рост его стоимости.
В нашей стране золото становится резервом первой категории. Соответственно, растет его роль в стабилизации финансовой системы и валютных отношений. Золото – переходный инструмент, чтобы трансформировать валютную систему, чтобы она опиралась на реальные товарно-сырьевые ресурсы, которые могут обеспечить стабильность всей финансовой системы», - заявил эксперт.
Ранее член экспертного совета «Деловой России», член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский в эфире НСН пояснил, почему считает увеличение золотовалютных резервов России обескровливанием экономики.
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