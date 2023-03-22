ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций
Банк России за год увеличил объем золота в резервах на 1 миллион унций, что составляет около 31 тонны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные регулятора.
Отмечается, что год назад объем запасов золота в составе международных резервов составил 73,9 млн унций. Сегодня - 74,9 млн унций. ЦБ активно приобретал золото в 2014-2019 годах, весной 2020 года он объявил, что приостанавливает закупку драгметалла.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил в эфире НСН, что на сегодняшний день логично вкладывать средства в покупку золота. По его словам, вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%. При таком сценарии золото можно будет выгодно продать, объяснил собеседник НСН.
До этого бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что настало время для быстрой продажи долларов. Так он отреагировал на мнение финансового обозревателя Роберта Кийосаки, который рекомендует покупать больше золота, серебра и биткоинов из-за нестабильной обстановки в банковской сфере США.
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