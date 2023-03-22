ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций

Банк России за год увеличил объем золота в резервах на 1 миллион унций, что составляет около 31 тонны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что год назад объем запасов золота в составе международных резервов составил 73,9 млн унций. Сегодня - 74,9 млн унций. ЦБ активно приобретал золото в 2014-2019 годах, весной 2020 года он объявил, что приостанавливает закупку драгметалла.