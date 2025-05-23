СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
Неизвестный напал на главного конструктора оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева вечером 22 мая. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что нападение произошло вечером 22 мая в подъезде дома на улице Криволапова, когда Кондратьев возвращался домой. Пострадавшему нанесли несколько ударов молотком по голове, злоумышленник с места преступления скрылся. Потерпевший находится в реанимационном отделении, у него диагностированы серьезные травмы головы.
По версии следствия, мотивом преступления мог стать конфликт либо с подчиненными, которым Кондратьев снизил зарплату, либо с соседями. Задержать нападавшего пока не удалось.
Ранее бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия отправили под домашний арест за нападение на любовницу с топором. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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