Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства

Внук скульптора и живописца Василий Церетели, ранее занимавший пост исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в Московском музее современного искусства, назначен его директором. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Картины позднего Церетели покажут в Российской академии художеств

Собеседник агентства уточнил, что Василий Церетели продолжит развивать музей после ухода его основателя и руководителя Зураба Церетели.

Ранее Василий Церетели стал также новым президентом Российской академии художеств (РАХ).

Зураб Церетели умер 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года. Его внук сообщал, что семья пока не намерена ставить ему памятник в Москве или Тбилиси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Культура

Горячие новости

Все новости

партнеры