Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства
Внук скульптора и живописца Василий Церетели, ранее занимавший пост исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в Московском музее современного искусства, назначен его директором. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Собеседник агентства уточнил, что Василий Церетели продолжит развивать музей после ухода его основателя и руководителя Зураба Церетели.
Ранее Василий Церетели стал также новым президентом Российской академии художеств (РАХ).
Зураб Церетели умер 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года. Его внук сообщал, что семья пока не намерена ставить ему памятник в Москве или Тбилиси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства
- Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка
- «Вскоре»: Трамп заявил о масштабном обмене пленными между РФ и Украиной
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы
- В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
- СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru