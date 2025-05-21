Кантора переизбрали президентом Европейского еврейского конгресса
Вячеслав Моше Кантор в пятый раз избран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Соответствующее решение было принято на Генассамблее ЕЕК в Иерусалиме 21 мая.
Кантора поддержали почти две трети делегатов. Он сменит на посту своего оппонента на выборах — временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.
Будучи президентом ЕЕК в 2007-2022 годах, основной упор Кантор делал на борьбе с антисемитизмом в Европе, обеспечении безопасности еврейских общин и реализации проектов по сохранению памяти о Холокосте. Он пообещал расширять деятельность, упомянув в предвыборной речи о современных вызовах, в частности, о теракте 7 октября 2023 года.
Кантор также отдал дань уважения своему оппоненту Музыканту. «Ариэль служил нашим еврейским общинам и ЕЕК на протяжении многих десятилетий, и я уверен, что он продолжит это делать. Благодарю его за самоотверженные усилия по руководству ЕЕК в эти последние непростые годы и не сомневаюсь, что мы будем вместе работать на благо всех наших общин», — отметил президент конгресса.
Кантор также отметил, что фундаментальным принципом ЕЕК является солидарность с Государством Израиль. Он пообещал не критиковать страну в международных СМИ и высказывать свое мнение «уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно». Не менее важным президент ЕЕК назвал солидарность и единство среди европейских евреев, а также помощь местным общинам.
«Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев», — заключил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за пожара
- Новый глава «Роснано» заявил, что компания в долг больше не берет
- Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль
- Кантора переизбрали президентом Европейского еврейского конгресса
- Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
- Доля вторичного жилья на рынке ипотеки превысила 50%
- В реестр злостных неплательщиков алиментов внесли 190 тысяч записей
- ФСИН опровергла побег заключенных в подмосковных Химках
- Минприроды: Рентабельные запасы нефти в России закончатся к 2051 году
- Росавиация ввела ограничения в трех московских аэропортах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru