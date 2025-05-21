Кантора переизбрали президентом Европейского еврейского конгресса

Вячеслав Моше Кантор в пятый раз избран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Соответствующее решение было принято на Генассамблее ЕЕК в Иерусалиме 21 мая.

Кантора поддержали почти две трети делегатов. Он сменит на посту своего оппонента на выборах — временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.

Будучи президентом ЕЕК в 2007-2022 годах, основной упор Кантор делал на борьбе с антисемитизмом в Европе, обеспечении безопасности еврейских общин и реализации проектов по сохранению памяти о Холокосте. Он пообещал расширять деятельность, упомянув в предвыборной речи о современных вызовах, в частности, о теракте 7 октября 2023 года.

Кантор также отдал дань уважения своему оппоненту Музыканту. «Ариэль служил нашим еврейским общинам и ЕЕК на протяжении многих десятилетий, и я уверен, что он продолжит это делать. Благодарю его за самоотверженные усилия по руководству ЕЕК в эти последние непростые годы и не сомневаюсь, что мы будем вместе работать на благо всех наших общин», — отметил президент конгресса.

Кантор также отметил, что фундаментальным принципом ЕЕК является солидарность с Государством Израиль. Он пообещал не критиковать страну в международных СМИ и высказывать свое мнение «уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно». Не менее важным президент ЕЕК назвал солидарность и единство среди европейских евреев, а также помощь местным общинам.

«Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев», — заключил он.

