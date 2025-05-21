Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
Власти Финляндии приняли решение увеличить высоту забора, который в настоящее время возводится на границе с Россией. Как сообщает государственный телерадиовещатель Yle, об этом заявил представитель проекта строительства подполковник Эса Вейкканен.
Он напомнил, что ранее погранохрана заявила об увеличении заграждения с трёх до 3,5 метров. Теперь же высоту было решено поднять до 4,5 метра.
Отмечается, что на заборе протяженностью 200 км будут установлены камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Устройства смогут различать людей и животных.
Завершить строительство забора на юго-восточной границе планируется к концк 2026 года.
Ранее начальник финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что строительство забора на границе с Россией продвигается быстрее запланированного графика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru