Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Он напомнил, что ранее погранохрана заявила об увеличении заграждения с трёх до 3,5 метров. Теперь же высоту было решено поднять до 4,5 метра.

Отмечается, что на заборе протяженностью 200 км будут установлены камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Устройства смогут различать людей и животных.

Завершить строительство забора на юго-восточной границе планируется к концк 2026 года.

Ранее начальник финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что строительство забора на границе с Россией продвигается быстрее запланированного графика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

