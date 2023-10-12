ЦБ: Возврат обязательной продажи валютной выручки снизит волатильность рубля
Обязательная продажа валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и в краткосрочной перспективе приведет к стабилизации. Об этом заявили в Банке России.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для 43 компаний-экспортеров на шесть месяцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметили в ЦБ, меры могут «повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке». При этом в Центробанке указали, что требования коснутся отдельных экспортеров, а остальные компании смогут сохранить наработанные схемы расчетов по внешней торговле.
«Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю», — добавили в регуляторе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа ДДТ выпустила «Сборник песен №2»
- Дания и Чехия совместно поставят Украине тяжелое вооружение
- СМИ: Сразу пять авиалайнеров РФ подали сигналы тревоги в полёте
- ЦБ: Возврат обязательной продажи валютной выручки снизит волатильность рубля
- При обстреле сектора Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада»
- СМИ: На Украине возник дефицит молока
- СМИ: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41%
- В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
- Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян
- ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru