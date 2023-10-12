ЦБ: Возврат обязательной продажи валютной выручки снизит волатильность рубля

Обязательная продажа валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и в краткосрочной перспективе приведет к стабилизации. Об этом заявили в Банке России.

Путин подписал указ о продаже экспортерами валютной выручки

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для 43 компаний-экспортеров на шесть месяцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметили в ЦБ, меры могут «повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке». При этом в Центробанке указали, что требования коснутся отдельных экспортеров, а остальные компании смогут сохранить наработанные схемы расчетов по внешней торговле.

«Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю», — добавили в регуляторе.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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