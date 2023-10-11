Путин подписал указ о продаже экспортерами валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже некоторыми экспортерами выручки в иностранной валюте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Мера вводится на полгода. Указом утвержден перечень таких экспортеров.

Они будут обязаны зачислять валюту на свои счета в уполномоченных банках и осуществлять ее продажу на внутреннем рынке, объяснил Песков.

«Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В ходе торгов на Московской бирже 9 октября курс доллара превысил 102 рубля и обновил годовой максимум. Евро дорожал до 107 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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