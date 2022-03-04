ЦБ вновь решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи
Центральный банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как и в прошлые дни, исключение сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», а также товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.
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