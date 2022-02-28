Торги акциями на Мосбирже отменены
Центробанк отменил на Мосбирже торги в секциях фондового рынка, срочного рынка и рынка стандартизованных производных финансовых инструментов. Режим работы «Московской Биржи» на вторник, 1 марта будет обнародован на официальном сайте регулятора до 9:00 по московскому времени 1 марта.
Сегодня утром Центробанк увеличил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.
В ходе валютных торгов на Мосбирже курсы доллара США и евро преодолели исторические максимумы. Американская валюта на пике достигала 109 рублей, евро превышал 122 рубля. Сейчас российская валюта немного отыграла падение после последнего расширения биржей границ колебаний с целью найти равновесные уровни. Доллар торгуется в районе 99 рублей, евро – 109 рублей.
В 16:00 ожидается экстренное выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
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