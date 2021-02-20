ЦБ верит в «прокрустова ложе» инфляции, несмотря на рост цен

Инфляция в России в годовом выражении, предположительно, превысит целевой уровень в 4% в I-III кварталах, однако по итогам 12 месяцев должна сформироваться в пределах 3,7-4,2%. Такой прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике Центрального банка РФ.

Согласно документу, в среднесрочной перспективе, учитывая проводимую финансовую политику, инфляция будет колебаться вокруг значения 4%.

Между тем, согласно подсчётам Росстата, годовая инфляция на 15 февраля ускорилась в России до 5,4% с 5,3% на 8 февраля и 5,2% на конец января.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на этот год - 3,7%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на прошлой неделе, что годовая инфляция достигнет максимального значения в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет плавно снижаться.

Годовой рост цен на потребительские товары в январе 2021 года составил 7% по сравнению с прошлогодним показателем, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года.

В то же время, в Минсельхозе РФ утверждают, что оснований для скачкообразного повышения цен на продукты нет. В конце 2020 года правительство ввело механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В Счетной палате предупредили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен

