Сельхозшарашки. В Госдуме рассказали об альтернативах росту цен на еду

После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, почему в мире растут цены на продовольствие.

«В мире идет глобальная инфляция цен на продукты питания. Она обусловлена двумя факторами – ослаблением доллара к реальным товарам, то есть сейчас на одну и ту же сумму долларов можно купить меньше, чем 20 лет назад, а также ростом численности населения. В мире есть константа – постоянный спрос на продукты питания со стороны населения Земли, которое постоянно растет. Для людей становится неважно, сколько стоит килограмм картошки и кусок мясо, потому что его в любом случаен надо и меть на столе», - объяснил депутат.