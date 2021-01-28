Сельхозшарашки. В Госдуме рассказали об альтернативах росту цен на еду
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, почему в мире растут цены на продовольствие.
После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, почему в мире растут цены на продовольствие.
«В мире идет глобальная инфляция цен на продукты питания. Она обусловлена двумя факторами – ослаблением доллара к реальным товарам, то есть сейчас на одну и ту же сумму долларов можно купить меньше, чем 20 лет назад, а также ростом численности населения. В мире есть константа – постоянный спрос на продукты питания со стороны населения Земли, которое постоянно растет. Для людей становится неважно, сколько стоит килограмм картошки и кусок мясо, потому что его в любом случаен надо и меть на столе», - объяснил депутат.
По его словам, в этой ситуации нет смысла требовать от бизнеса снижать цены на продукты питания, его цель – максимизация прибыли. Однако для этого есть государство, которое и должно регулировать этот рынок.
«Да и давайте помнить, что кормит нас все же сельхозпроизводитель. Что же его в сельхозшарашки загнать за колючую проволоку? Вы думаете, у нас после этого продовольствие будет? Вспомните советские колхозы, у которых самих еды не было» - напомнил депутат.
В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.
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