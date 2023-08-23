Опрос: 56% россиян планируют воспользоваться цифровым рублем

Специалисты опросили респондентов старше 18 лет по всей России, исследование проводилось 11-17 августа онлайн-методом.

Как выяснилось, 68% опрошенных знают, что цифровые рубли будет выпускать Банк России. Лишь 41,3% респондентов понимают, где именно будет храниться цифровая валюта. При этом 18% граждан полагают, что сложности при использовании цифрового рубля могут быть связаны с техническими проблемами: неработающим смартфоном или отсутствием интернета.

По данным Банка Синара, россияне считают, что введение цифровой валюты позволит не использовать бумажные деньги, упростит и ускорит расчеты и переводы, а также поможет усилить экономику страны.

Как отметил директор банка по инновациям Виталий Копысов, цифровая новинка займет свою нишу и станет удобным и привычным платежным средством.

«Владельцы денег будут иметь возможность с высокой степенью безопасности свободно переводить рубли из одной формы в другую. Это создаст новые возможности для государства и бизнеса, а банки получат новую инфраструктуру для конкуренции за клиентов», — указал Копысов.

