ЦБ ужесточил требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Центральный банк установил более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, сообщается на сайте регулятора.

В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму

Отмечается, что мера принята для того, чтобы сбалансировать структуру кредитования. В ЦБ выразили озабоченность высокой закредитованностью граждан.

«Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года», - говорится в заявлении регулятора.

По данным СМИ, обязательства перед банками есть у 52% россиян. 44% заемщиков обслуживают более одного займа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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