ЦБ ужесточил требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Режим КТО введён в Белгородской области из диверсантов с Украины ООН намерена обеспечить работу с Россельхозбанком без SWIFT В Мытищах четверо рабочих погибли от угарного газа ЦБ РФ ужесточит требования к кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой Операторы продлили бесплатный доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте» до 7 дней