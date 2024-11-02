ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

Отмечается, что на долю этих участников рынка приходится около 79% совокупных активов банковского сектора России.

Ранее ЦБ подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации российскими банками и филиалами иностранных кредитных организаций для противодействия операциям без согласия клиента. Теперь клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через приложение банка.

Новый инструмент в виде подачи жалоб на мошенничество через приложение банка существенно не повлияет на раскрытие преступлений, но поможет соответствующим органам оперативнее предотвращать новые эпизоды, заявил ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов «Радиоточке НСН».

