ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
Центробанк РФ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, говорится в официальном сообщении регулятора.
В списке представлены 13 организаций, включая ЮниКредит Банк, Банк ГПБ, «Совкомбанк», Банк ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Тбанк, «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк». Изменений в список внесено не было.
Отмечается, что на долю этих участников рынка приходится около 79% совокупных активов банковского сектора России.
Ранее ЦБ подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации российскими банками и филиалами иностранных кредитных организаций для противодействия операциям без согласия клиента. Теперь клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через приложение банка.
Новый инструмент в виде подачи жалоб на мошенничество через приложение банка существенно не повлияет на раскрытие преступлений, но поможет соответствующим органам оперативнее предотвращать новые эпизоды, заявил ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов «Радиоточке НСН».
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