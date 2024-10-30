«Больше миллиона рублей»: Повышенный налог на вклады затронет лишь 4% россиян

На вкладчиков с суммой остатка до одного миллиона приходится 96% вкладов, заявил НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Сумма дохода от вкладов, которая будет облагаться налогом, в 2024 году выросла до 210 тысяч рублей. Порог, с которого будут начислять налог, вырос на фоне повышения ключевой ставки до 21%. Сбор не придется платить, если на депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Тосунян отметил, что повышенный налог на вклады затронет лишь 4% россиян.