«Больше миллиона рублей»: Повышенный налог на вклады затронет лишь 4% россиян
Средний размер вклада физических лиц в первом полугодии составил 330 тысяч рублей, заявил НСН Гарегин Тосунян.
На вкладчиков с суммой остатка до одного миллиона приходится 96% вкладов, заявил НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
Сумма дохода от вкладов, которая будет облагаться налогом, в 2024 году выросла до 210 тысяч рублей. Порог, с которого будут начислять налог, вырос на фоне повышения ключевой ставки до 21%. Сбор не придется платить, если на депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Тосунян отметил, что повышенный налог на вклады затронет лишь 4% россиян.
«Средний размер вклада физических лиц в первом полугодии составил 330 тысяч рублей. На вкладчиков с суммой остатка до одного миллиона приходится 96% вкладов, вкладчики с суммой от 1 миллиона до 1,4 миллиона – это 1,6%, до трех миллионов – 1,7%, от трех миллионов до десяти миллионов – 0,6, свыше 10 миллионов – 0,1% вкладчиков. Если говорим про вклады по сумме в общем объеме, свыше десяти миллионов – это 30% всех вкладов. Эти 0,1% съедают 30% вкладов по сумме. От трех миллионов до десяти миллионов – 15% всех вкладов, до трех миллионов – 16,7%, от 1 миллиона до 1,4 миллиона – 10%, сумма всех вкладчиков до миллиона рублей – это 27,7%. Изменения затронут небольшую часть, это наиболее состоятельная часть граждан. Тех, у кого минимальные вклады, это повышение не коснется», - рассказал он.
На заседании 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом, передает «Радиоточка НСН».
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