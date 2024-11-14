ЦБ установил курс доллара в 99 рублей на 15 ноябр

Банк России установил курсы иностранных валют на пятницу, 15 ноября. Курс доллара США регулятор повысил до 99,01 рубля, по сравнению с предыдущим значением он стал дороже на 65 копеек. Курс евро вырос до 104,5 рубля, европейская валюта подорожала на 21 копейку. Стоимость юаня составила 13,65 рубля (+6 копеек).

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В четверг курс американской валюты на международном валютном рынке в моменте достигал 100,2 рублей впервые с октября 2023 года.

Текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий, при этом курс в 100 тысяч долларов может стать вполне преодолимым пределом, рассказал ранее в беседе с НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.


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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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