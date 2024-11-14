ЦБ установил курс доллара в 99 рублей на 15 ноябр

В четверг курс американской валюты на международном валютном рынке в моменте достигал 100,2 рублей впервые с октября 2023 года.

Текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий, при этом курс в 100 тысяч долларов может стать вполне преодолимым пределом, рассказал ранее в беседе с НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.



