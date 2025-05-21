ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей впервые с мая 2023 года
Центральный банк России снизил официальный курс доллара США на 22 мая до 79,75 рубля, установив его ниже отметки в 80 рублей впервые почти за два года. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 55 копеек. В то же время курс евро вырос на 1,33 рубля и составил 91,30 рубля. Китайский юань подешевел на 7 копеек — до 11,09 рубля.
В последний раз курс доллара опускался ниже 80 рублей в мае 2023 года. Тогда, 27 мая, он был зафиксирован на уровне 79,48 рубля.
Официальные курсы валют, устанавливаемые Центробанком, используются для расчетов по различным срочным контрактам на Московской бирже. Среди них — фьючерсы на валютные пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань и ряд других, включая производные финансовые инструменты и индексы, передает «Радиоточка НСН».
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