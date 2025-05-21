ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей впервые с мая 2023 года

Центральный банк России снизил официальный курс доллара США на 22 мая до 79,75 рубля, установив его ниже отметки в 80 рублей впервые почти за два года. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 55 копеек. В то же время курс евро вырос на 1,33 рубля и составил 91,30 рубля. Китайский юань подешевел на 7 копеек — до 11,09 рубля.